Tribunal de Justiça distribui pão em bairro pobre de Rio Branco

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), com apoio da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comsiv), promoveu nesta sexta-feira, 2, ação solidária através do programa Fortalecendo Vidas, no bairro Caladinho.

Desde o início da pandemia, as coordenadorias estão realizando diversas ações de solidariedade e união com o intuito de auxiliar na superação de uma das maiores crises de saúde pública do mundo.

“Emociona ver tanta gente colaborando, somando forças e se solidarizando. A solidariedade é um dos atos mais nobres do ser humano. Vivenciá-la é investir em um mundo melhor”, disse a coordenadora da CIJ, desembargadora Regina Ferrari.

Ela enfatiza ainda que, nesse momento de pandemia, muitas famílias realmente foram prejudicadas e não possuem condições de comprar alimentos para o lar. Por meio do gesto simples e simbólico de distribuição de pães, a intenção é levar uma mensagem de conforto e paz proporcionando, inclusive, uma maior aproximação entre o TJAC e a população.

A ação teve a parceria da Assessoria Militar (Asmil) do TJAC e do projeto Amigos Solidários.