PM já apreendeu 362 armas e recuperou 509 veículos em 2021

A Polícia Militar do Acre (PMAC) apresentou nesta quinta-feira, 1º, os dados estatísticos referentes ao trabalho desenvolvido pela instituição no 1º semestre de 2021. Devido às restrições da pandemia da Covid-19, a corporação mais uma vez inovou e utilizou suas redes sociais para a divulgação dos resultados à população.

Para o comandante-geral da corporação, coronel Paulo Cesar Gomes da Silva, o resultado é fruto do trabalho contínuo dos militares nas ruas. “Apesar da pandemia, nosso efetivo está de parabéns, pois, com total empenho e profissionalismo, conseguiu retirar de circulação armas de fogo, recuperar veículos e reduzir os homicídios em todo o estado. Esses resultados são frutos do empenho da nossa tropa”, enfatizou o coronel.

Queda de 28% no número de mortes violentas intencionais no Acre

Em virtude do trabalho estratégico desenvolvido pela corporação, com maior atuação preventiva e ostensiva nas ruas acreanas, e de ações contínuas e integradas com outras forças da Segurança Pública (polícias Civil, Penal, Federal e Rodoviária Federal) no combate à criminalidade, houve em todo o Acre uma redução de 28% no número de mortes violentas intencionais (homicídios), latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes por intervenção policial, em comparação com o mesmo período do ano passado.