Depois de peregrinar pelo Vale do Acre, o ex-senador Jorge Viana voltou a Rio Branco admitindo, pela 1ª vez, a possibilidade de disputar o governo em 2022. Declarações de apoio de prefeitos, vereadores e lideranças políticas da região e a pressão do seu partido podem influenciar na decisão. O PT de Xapuri, por exemplo, enviou uma carta pedindo que ele atenda ao apelo e dispute o Palácio Rio Branco.

Por parte de Viana, existe uma pré-disposição de disputar o Senado. Porém, os últimos acontecimentos o levaram a refletir sobre concorrer ao Palácio. Pesquisas futuras devem nortear a decisão.

Para o PT, o senador Sérgio Petecão (PSD) não será páreo para derrotar o governador Gladson Cameli que, por sua vez, enfrenta sérios problemas com o racha na base política que o elegeu em 2018.

“O deslocamento para apoiar Socorro Neri na eleição passada e as investidas de Gladson para cooptar prefeitos petistas é um reflexo de que a briga com o vice-governador, o rompimento com Petecão e a crise com o MDB lhe trouxeram sérios prejuízos eleitorais”, disse uma fonte ligada a Viana.

Quanto ao senador Sérgio Petecão, na avaliação do movimento que deseja Jorge disputando o governo, a avaliação é de que ele deverá desidratar eleitoralmente aumentando as chances do ex-senador petista. “Se as pesquisas apontarem a mínima chance de Jorge Viana ir ao 2º turno ele será candidato”, disse.

“O pacote de obras lançado pelo governador Gladson Cameli no Vale do Acre e em todo o estado fará a diferença; o povo tá com ele”. (Moisés Diniz)

. As declarações da senadora Mailza Gomes, presidente do PP, deixam claro que sua candidatura à reeleição é página virada.

. “Pela última vez quero deixar claro que a candidatura da Márcia ao Senado não depende do governo nem do governador”. (Márcio Bittar)

. Fica injuriado quando alguém diz que Márcia teria que ser ungida pelo Palácio para ser candidata.

. Segundo Bittar, é na base do vai ou racha, ou lasca a tampa da caixa!

. Na avaliação de um cardeal petista, os votos da Mara e do Rocha não podem ser menosprezados.

. Do Petecão, também não!

. A arrogância que se vê por parte de pretensos candidatos ao Senado murcha depois da eleição.

. É sempre assim; por que deveria ser diferente desta vez?

. O extremismo do PT ainda assusta muita gente!

. Fora do poder é de um jeito, no poder muda tudo!

. Tem que ter alguém com uma boa rédea para segurar as feras.

. No caso do capitão, a rédea deve estar nas mãos dos outros poderes da república e do povo dado sua excentricidade e extremidade.

. O sistema de freios e contrapesos têm que funcionar como previsto na Constituição Federal.

. Ninguém pode estar acima da lei!

. Nem Bolsonaro, Lula, Ciro ou o raio que o parta!

. Falando em raio, um trem deles partiu uma castanheira ao meio na Transacreana.

. O prefeito Tião Bocalom (PP) não está errado ao propor uma relação com a Câmara Municipal que não se transforme em um balcão de negócios.

. O erro é não conversar à exaustão para construir e convencer os nobres edis a necessidade da “quebra desse paradigma”, como ele mesmo diz.

. A oposição que deseja o impeachment do presidente Bolsonaro peca pela pressa, Bolsonaro não é a Dilma.

. Com ele é no chumbo grosso!

. Deus nos guarde e livre de tragédias e violências que, por sinal, tem demais.

. Bom dia!