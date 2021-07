Hoje, 3/7, tem mais um “Fora, Bolsonaro” em Rio Branco e Epitaciolândia

A terceira onda de manifestações pelo ‘Fora, Bolsonaro’, marcada para este sábado, 3 de julho, já conta com atos em mais de 180 cidades em todo o Brasil. A exemplo do que foram os protestos de 29 de maio e 19 de junho, milhares de pessoas estarão nas ruas para exigir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (ex-PSL).

No Acre, atos estão marcados para ocorrer em Rio |Branco e Epitaciolândia, respectivamente em frente ao Palácio Rio Branco e na Praça do Skate, às 16h e 16h30.

As manifestações, convocadas pela CUT, centrais e movimentos que integram as frentes Brasil Popular e Povo sem Medo, são essenciais para reforçar a pressão para que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) dê andamento a um processo de impeachment de Bolsonaro.

E as denúncias de corrupção na compra de vacinas no governo Bolsonaro reforçam a mobilização contra o presidente, que pede auxílio emergencial de R$ 600, vacinas para todos e todas, mais investimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) e na educação e emprego e é contra as privatizações e contra a reforma Administrativa.

Para as entidades, somente com o fim deste governo o país pode começar a pensar novamente em uma recuperação econômica com geração de emprego e renda e com políticas sociais de proteção ao povo brasileiro, em especial os mais pobres, que foram mais impactados pela pandemia.