Se as eleições de 2022 fossem em junho deste ano, o governador Gladson Cameli teria uma reeleição aparentemente tranquila. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Data Control, encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

No levantamento estimulado, Cameli (PP) aparece na liderança com 57,2%, contra 19,2% de Jorge Viana (PT). Sérgio Petecão (PSD) aparece na terceira colocação com 9,1%. O ex-presidente da Fieac, Francisco Salomão, também aparece na amostragem com 0,7%. Branco ou nulo registrou 7,1% e não souberam ou não responderam 6,7%.

A pesquisa ainda simulou um cenário estimulado sem a candidatura de Jorge Viana, o substituindo pelo empresário Adem Araújo, sócio-proprietário da Rede Arasuper. Nesta amostragem, a vantagem de Gladson sobre os adversários aumenta para 64,7%. Petecão aparece em segundo com 12,2%, Adem, surge com 2,8% e Salomão registra 1%. Brancos e nulos registraram 9,4% e não souberam ou não responderam marcou 9,9%.

Já no cenário espontâneo, Cameli aparece também na frente com 44,9%, seguido por Jorge com 8,6% e Petecão com 3,6%. Márcio Bittar aparece com 0,4%. Marcus Alexandre e Tião Bocalom declarou registraram 0,1, respectivamente. Branco ou nulo registrou 5,1%. Não responderam ou não souberam, 37,2%.

No quesito rejeição, o petista Jorge Viana lidera com 25,9%, seguido por Petecão com 22,1%. Cameli aparece com 10,6% e Salomão com 10,4%. Adem marcou 4,5%. Não rejeita nenhum registrou 22,1% e rejeita todos, 5,5%.

Com relação a avaliação da atual gestão do Estado, 67,6% dos entrevistados avaliaram o trabalho do governador Gladson Cameli como ótimo e boa, sendo 16,5% ótimo e 51,1% bom. 18,9% consideram irregular.

Os quesitos ruim e péssimo registraram 6,7% e 4,3%, respectivamente. 2,5% não souberam opinar.

A pesquisa foi realizada entre o dias 11 a 20 de junho onde foram ouvidas 1.203 pessoas nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó e Brasiléia. A margem de erro da amostragem é de 2,9% para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.