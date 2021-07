Em Xapuri, governo autoriza reforma e ampliações de escolas rurais

Dando continuidade aos investimentos em Xapuri, o governador Gladson Cameli autorizou a reforma e ampliação de oito escolas rurais no município e ainda fez a entrega de um ônibus escolar para o Núcleo da Educação local. Juntas, as duas ações do Estado somam R$ 1,4 milhão em favor dos estudantes da rede pública de ensino.

As benfeitorias contemplam as escolas estaduais Esperança do Povo, União, Bárbara Vieira de Santana, Belo Horizonte, Águas do Acre, Central do Espalha, Estrela da Floresta e São Miguel.

Investir na Educação tem sido prioridade da atual gestão. Segundo o governador Gladson Cameli, o Estado tem a obrigação de oferecer as condições necessárias para que os estudantes acreanos tenham acesso a um ensino público de qualidade.

Um grupo de estudantes que acompanhava a solenidade foi chamado pelo governador. Para a plateia, Cameli afirmou trabalhar incansavelmente para preparar um estado com mais oportunidades para os jovens.

“Nossos alunos são o futuro do estado. Só teremos um Acre cada vez melhor se investirmos em Educação e desde o início do nosso governo, assumi o compromisso com a juventude e faço questão de cobrar o empenho da nossa equipe para que possamos oferecer o melhor”, declarou Gladson.

A secretária de Educação, Socorro Neri, destacou a seriedade na condução da política educacional adotada pela administração de Gladson Cameli e citou os investimentos como relevantes para a busca de um ensino cada vez melhor.

“Temos metas a cumprir e estamos empenhados em elevar o nível de qualidade do nosso ensino. A melhoria da estrutura das escolas, principalmente na zona rural, é fundamental para que os estudantes tenham espaços adequados para a sua aprendizagem”, expôs.

Presente na cerimônia, o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, parabenizou os investimentos do governo na Educação do município. “Todo investimento para a nossa cidade é sempre bem-vindo. Ainda mais se tratando em melhorias que irão beneficiar os nossos estudantes da rede pública”, frisou

Entrega de ônibus escolar e kits cozinha

O governador também entregou um ônibus para a comunidade Xapuri. O veículo garantirá mais segurança no transporte dos alunos, assiduidade e redução nos índices de evasão escolar.

Na mesma solenidade, houve ainda a entrega de kits cozinha, que contêm batedeira, balanças e fornos elétricos, para as escolas Esperança do Povo, São Miguel, Anthero Soares Bezerra, Madre Gabriela Nardi e Plácido de Castro.

O evento contou com a presença do deputado federal Alan Rick; dos deputados estaduais Antônio Pedro e Manoel Morais; do presidente da Câmara de Vereadores, Eriberto Mota; e da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem; entre outras autoridades.