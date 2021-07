CRM e OAB debatem presença do advogado em perícias médicas

Diretores do Conselho Regional de Medicina do Acre se reúnem nessa quarta-feira (30) com o presidente da OAB e Comissão de Prerrogativas para tratar sobre a presença dos advogados nas perícias médicas.

Participaram da reunião o primeiro secretário do CRM-AC, Dr. Virgilio Prado; o Corregedor, Dr. Alexandre Baroni; e o assessor jurídico, Dr. Mário Rosas. Da OAB, estiveram presentes o presidente da seccional no Acre, Dr. Erick Venâncio e a presidente da Comissão de Prerrogativas, Dra. Viviane Araújo.

Na oportunidade, os diretores do CRM falaram sobre a autonomia do médico e a questão do sigilo do paciente. Já os representantes da OAB destacaram a prerrogativa dos advogados no acompanhamento do cliente. Ao final da discussão, ficou definido que o CRM-AC vai elaborar uma recomendação a fim de esclarecimento aos médicos do Estado.