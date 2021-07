Associação não gostou do cancelamento de curso na PM do Acre

A Associação dos Militares Estaduais (AME) busca junto ao Comando da Polícia Militar a retomada do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, cuja suspensão foi anunciada nesta sexta-feira (2)

Segundo o que informa o documento, a suspensão do mesmo se dá por conta de falta de condições estruturais. Neste sentido, temos buscado um consenso pra que seja retomado o Curso, cuja fase presencial iniciaria já nesta próxima segunda-feiras, 5/7.

O Comando Geral informou à AME que já teria solicitado, inclusive, ajuda de custo para os alunos egressos do interior e a DEI, providenciado instalações para os mesmos, como também já havíamos também disponibilizado auxílio quanto a acomodação de alguns militares no apartamento coletivo de nosso Hotel de Trânsito.” O CHOA é um passo essencial para que o militar possa ascender ao Oficialato, pois este curso habilita o Subtenente – egresso do Quadro de Praças – ao posto de 2° Tenente PM. É uma etapa da carreira policial Militar que requer uma formação específica e qualificatória, pois exige mais dos nossos militares e estes devem estar preparados para este avanço. Desde o início de nossa gestão, temos pleiteado que os Cursos obrigatórios para ascensão na nossa carreira ocorram em tempo hábil, para que o militar ascenda em tempo e em condições reais de assumir o desafio que lhe é imposto, o que tem sido realizado pelo Comando, através da Diretoria de Ensino, mesmo em meio às adversidades provocadas pela Pandemia. Todos os cursos foram realizados com regularidade, superando essa problemática, permitindo que todas as promoções na PMAC , mantivessem a devida regularidade, sem atrasos e prejuízos, mesmo ante aos desafios e dificuldades ocasionadas pela Pandemia do Coronavirus, diferente da maioria dos demais estados, que em razão disto, têm-se atrasado as promoções. Neste sentido, temos buscado junto ao Comando o retorno do que se havia previamente projetado para o CHOA.”, declarou o presidente da AME, 1° Sgt Kalyl Moraes.