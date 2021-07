Conforme dados divulgados nesta quinta-feira, 1º de julho, pelo Ministério da Economia, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego – CAGED apurou que o saldo do emprego formal para maio de 2021, no Acre, foi de 1.584 vagas.

No mês, ocorreram 3.765 admissões e 2.181 desligamentos. Este é o primeiro mês sob efeitos da reedição do Programa de Manutenção do Emprego e Renda (BEm), que permite a suspensão de contratos de trabalho, redução de jornada e salários, com um período subsequente de estabilidade no emprego.

Com o resultado de maio, o Acre acumulou no ano (janeiro a maio de 2021) um saldo positivo de 3.771 vagas e, nos últimos 12 meses (junho de 2020 a maio de 2021), um saldo positivo de 6.727 empregos com carteira assinada, deixando o estoque total de empregos formais com 88.126 vagas. A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim Completo, que brevemente será publicado no site forumdoacre.org.br/observatorio.