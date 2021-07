Ipem encontra falhas em postos de gasolina de Sena Madureira

Com o objetivo de promover uma relação de consumo transparente, fiel e satisfatório para os consumidores, os fiscais do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) estiveram nos últimos dois dias averiguando os supermercados, mercearias e postos de gasolinas.

“Uma das principais medições que efetuamos nos comércios de alimentos, são as testagens das balanças, para comprovar se o consumidor recebendo a quantidade certa do produto e pagando pelo preço correspondente ao valor descrito pela máquina de pesagem”, explica o diretor-presidente do Ipem, Tom Sérgio de Menezes.

Conforme a equipe fiscal, nenhuma irregularidade foi detectada nas balanças utilizadas nos comércios do município. Já estruturas de alguns postos de gasolina e revendedores de combustíveis em balsas flutuantes, apresentaram pequenas alterações.

Os fornecedores de combustíveis que tiveram alguma bomba medidora reprovada, foram notificados pelo Ipem/AC para realizarem as devidas correções nos maquinários.