Instituto Federal abre inscrição para novo lote do auxílio emergencial

A Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil do Instituto Federal do Acre (Dsaes/Ifac) publicou nesta quarta-feira (30) os editais do Auxílio Permanência que vão selecionar estudantes dos cursos técnicos e superiores do Ifac para recebimento de auxílio financeiro. As inscrições já estão abertas e deverão ser feitas com o preenchimento de formulário eletrônico correspondente ao campus do aluno.

Os editais publicados são para os campi Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Baixada do Sol, Sena Madureira e Tarauacá. De acordo com a Dsaes, o campus Xapuri terá o edital de Auxílio Permanência publicado na próxima semana. No total, serão selecionados aproximadamente 1170 estudantes para receberem o auxílio.

Neste semestre, a novidade é que para se inscrever no edital é preciso que o candidato tenha e-mail institucional do Ifac na plataforma da Microsoft. O aluno que ainda não tiver o e-mail institucional deverá entrar em contato com a Coordenação de Tecnologia da Informação do campus onde estuda.

O Auxílio Permanência consiste na concessão de valor financeiro mensal, prioritariamente, ao estudante com renda familiar de até um salário mínimo e meio ou que seja oriundo da rede pública de educação, visando a permanência e êxito nos cursos do Ifac.

Para o Campus Cruzeiro do Sul estão sendo ofertadas 420 vagas e o valor do auxílio será de 120 reais. O prazo para as inscrições é até 8 de julho. A lista preliminar com os classificados será publicada no dia 16 de julho.

Informações no portal do Ifac