Homem que tocou terror na Cidade do Povo já está na cadeia

Ascom/Polícia Civil do Acre Na tarde desta quinta-feira, 01 de julho, a Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídio Proteção à Pessoa (DHPP) com apoio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) prendeu E. P. de S. F. , vulgo "Scarpa" . O homicida foi preso em uma residência localizada no residencial Santa Cruz onde tentou se evadir com a chegada da equipe de investigadores da DHPP. No momento da prisão, o acusado estava em posse de um pistola de fabricação americana, três carregadores municiados, colete balísticos e dinheiro. De acordo com a investigação "Scarpa " era responsável pelos ataques no conjunto habitacional Cidade do Povo onde vitimou um motoboy e deixou sete pessoas feridas e cometimento de dois homicidios no Ramal do Pica-Pau. A investigação apontou que o investigado faz parte de uma organização criminosa onde ocupa posição de conselheiro e executor de ações criminosas Ele também é investigado por varios outros homicídios ocorridos na capital. O acusado encontrava-se foragido do presídio e vinha cometendo vários delitos como roubo e homicídio. Após a prisão o foragido foi levado a delegacia para procedimento praxe e em seguida conduzido ao presídio onde ficará à disposição justiça.