Gladson inaugura novo tempo no abastecimento de água em Brasiléia

Como parte da programação alusiva aos 111 anos do município de Brasileia, o governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), entregou nesta sexta-feira, 2, a obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Água (ETA) do município. Executado por meio de convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), o projeto contempla implantação de nova captação e adutora de água bruta por meio de balsa flutuante.

O investimento de quase R$ 2 milhões, permitiu aumentar a produção de 120 para 150 litros de água tratada por segundo. Com capacidade para tratar 11 milhões de litros de água por dia, agora o sistema de abastecimento de água de Brasileia produz o suficiente para atender toda a população urbana do município, hoje estimada em 18 mil habitantes.

O governador Gladson Cameli esteve no município fazendo a entrega e declarou: “Água é vida e vida é saúde, e é isso que eu quero, parabenizar Brasileia e agradecer a esse povo guerreiro, as pessoas que sempre me receberam . As pessoas querem é melhorar suas condições e diminuir as dificuldades. Estamos fazendo tudo que pudemos, cumprindo o que prometemos”.

Ainda durante a solenidade, o governador ressaltou a importância da gestão planejada. “De maneira organizada, com todas as prefeituras vamos ver qual o planejamento, otimizar gastos e aumentar o atendimento ao povo”.

Lembrando ainda que neste momento a prioridade é o enfrentamento a pandemia, o governador ressaltou a importância da vacinação contra a Covid-19 onde é necessário a união para virar a página. “A melhor notícia que recebi foi saber que essa região já está vacinando a população de 18 anos pra cima. E Precisamos vacinar todos agora, porque depois pode ser tarde. Vamos para a vitória contra esse vírus.”

A presidente do Depasa, Waleska Bezerra expressou o sentimento de gratidão e alegria pelo dever cumprido junto a entrega. “Esta é uma obra que estava parada e conseguimos concluir graças ao governador Gladson Cameli, que tem sido muito atuante, nos ajudando, sempre junto com agente. Quero agradecer toda equipe do Depasa, gerentes que trabalharam incansavelmente durante três meses para que isso acontecesse”, declarou a presidente do Depasa.

O chefe do Departamento de Obras do Depasa, Ítalo Lopes, falou da importância da intervenção para o desenvolvimento de Brasileia. “Quando se garantiu captação e tratamento, garantimos água tratada não só hoje como para os próximos 10 anos, conforme crescimento da população. Considerando o desafio que é o investimento em saneamento, vemos que uma intervenção como essa que leva benefícios práticos para a população é algo que deve ser louvado”.

Ampliação da Rede de água

E para ampliar e melhorar ainda mais o atendimento à população, como parte da programação alusiva aos 11 anos de Brasileia, o governo do Acre anunciou a ampliação da rede de água do município.

A obra, que será realizada pelo Governo, por meio do Depasa, em parceria com a prefeitura, permitirá levar água tratada a mais de mil famílias moradoras dos bairros Nazaré, 8 de Março, Rabelo e Samaúma. O valor total do investimento é de R$ 866. 407,07 mil sendo 51,61% recursos do Estado e 48, 39% a contrapartida da Prefeitura do Município.

“O nosso maior desafio é o bairro Nazaré. Então estou muito feliz. Por esse que talvez seja o maior presente de Brasileia nesses 111 anos, porque água é vital e nosso sentimento é de felicidade e gratidão ao nosso governador, e toda equipe do Depasa”, disse a prefeita Fernanda Hassem.

Ainda com recursos próprios e em parceria com a prefeitura de Brasileia, o governo, por meio do Depasa, realizou obra de manutenção predial da ETA de Brasileia. A intervenção corrigiu desgastes pela ação do tempo e melhoria do acesso a unidade de produção do Depasa no município.

Da solenidade de entrega das obras de ampliação e melhorias da ETA e assinatura da ordem de serviço para nova ampliação da rede de água teve a presença de autoridades, gestores, servidores do Estado e município, e prefeitos do Alto Acre. Os deputados federais, Wanda Milani e Alan Rick também prestigiaram o evento.

O que eles disseram

“A parceria tem sido importante. Só temos a agradecer o governador que não tem visto corre partidárias, tem estendido ajuda a todas as prefeituras e só quero agradecer e parabenizar a todos por mais essa conquista”, deputado estadual Antônio Pedro.

“Em 2016, lutamos juntos para trazer essa obra e hoje nosso governador mais uma vez faz a entrega de uma obra que garante saúde a população, com a água que será disponibilizada”, deputado federal Alan Rick.

“Assim como aqui em Brasileia, em Cruzeiro do Sul, com novos poços e recuperando um antigo caminhão perfuratriz também o governo leva água à população”, deputado estadual Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre.