Dispensa de licitação em Rio Branco deixa vereador muito desconfiado

Na sessão da Câmara Municipal desta quinta-feira (01), o vereador Fábio Araújo, líder do PDT, utilizou sua fala no grande expediente para voltar a questionar as dispensas de licitações para contratações pela Prefeitura de Rio Branco.

Fábio Araújo lembrou que dia 22 de junho, o prefeito ratificou uma dispensa de licitação no valor de mais de R$ 7,3 milhões pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para beneficia uma empresa paraense, depois, dia 23, publicou no Diário Oficial a revogação dessa dispensa, mas agora dia 30 publicou o extrato de um contrato 11.515/2021, com a mesma empresa do Pará para executar serviços terceirizados de apoio técnico administrativo e operacional.

Por fim, numa outra pauta, o parlamentar também tratou do processo licitatório para contratação de empresas de prestação de serviços de limpeza. “Dia 28, a Zeladoria publicou uma dispensa de licitação de mais de R$ 10 milhões para a atual empresa que está atuando, a Limpebrás, que está sem contrato há meses e somente agora houve a dispensa de licitação, inclusive precisamos saber como vai ser pago porque tem os meses anteriores sem contrato”, concluiu protocolando requerimento para que a Prefeitura venha explicar esses atos.