Na manhã da última quarta-feira (30), o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre, Getúlio Azevedo, participou da segunda edição do Programa Sejusp Itinerante, no município de Brasileia. O evento contou com a presença do governador do Estado, Gladson Cameli, e de outras autoridades.

O programa, promovido pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), teve como finalidade discutir possíveis soluções, bem como a formulação de câmaras temáticas para nortear as tomadas de decisões no contexto da segurança pública.

A iniciativa se faz necessária devido aos inúmeros desafios que o Acre enfrenta por ser o estado que faz fronteira com dois dos maiores produtores de cocaína do mundo, Bolívia e Peru. Além disso, esses dois países são rotas de fuga para a travessia de veículos roubados.

Destaca-se o trabalho da PRF com ações diárias de repressão e prevenção no enfrentamento à criminalidade que ocorre nas rodovias federais do estado, sobretudo nos municípios que fazem fronteira com os países vizinhos.