Os Jogos do Instituto Federal do Acre (Jifac) vão acontecer! A informação foi anunciada pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex), que destacou que as competições serão realizadas em formato on-line. Pela primeira vez, o evento terá a participação de estudantes de cursos técnicos (integrados e subsequentes), superiores e pós-graduação nas competições.

Devido ao momento de pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19), o Jifac irá integrar o evento nacional e-JIF Games: e-Sports da Rede Federal como fase estadual. A expectativa é de que sejam selecionadas as equipes que irão representar o Ifac na fase nacional.

Conforme informações do coordenador de Esportes e Lazer da Proex, Schumacher Andrade Bezerra, em breve serão abertas as inscrições e também anunciadas às datas de realização das disputas dos jogos on-line.

Pró-reitor de Extensão (Proex), Fábio Storch, destacou a importância do evento e trabalho que vem sendo desenvolvido pela Proex para realização das competições. “O Jifac é um evento tradicional e importante, que garante a participação dos nossos estudantes em etapas regionais e nacional. Essa ação possibilita uma maior aproximação dos nossos estudantes junto aos campi do Ifac e as instituições que compõe a Rede Federal. Estamos felizes com a possibilidade de realizarmos o evento que será no formato e-sports devido à pandemia”.

Para a diretora de Extensão e Articulação com a Sociedade (Dieas), Luana Oliveira de Melo, “é com muita satisfação que retornamos com os Jogos Escolares. Mesmo em meio a pandemia podemos oportunizar ações esportivas para nossos discentes. Este ano de forma on-line, trazendo o e-Sports (Jogos Eletrônicos) já presente a muito tempo na vida dos nossos discentes”.

Além do anúncio sobre a etapa estadual do e-JIF Games (e-Jifac), a Proex, por meio da Coordenação de Esportes e Lazer (Coel), lançou a primeira edição do Boletim Esportivo. A publicação, que será divulgada junto aos servidores da instituição de forma mensal, tem como objetivo apresentar assuntos relacionados às práticas esportivas, trazendo notícias, informações, curiosidades e dando destaque às ações de extensão na área de esporte do Ifac.

Clique aqui e acesse o Boletim Esportivo

“A Coordenação de Esporte e Lazer, por meio do Boletim Esportivo e do e-JIFAC, quer levar mesmo de forma remota, informação e entretenimento para os servidores, alunos, egressos e comunidade externa. Mesmo em meio ao isolamento social pretendemos, por meio dessas atividades, levar o desporto para diversos públicos”, finalizou Schumacher Bezerra.