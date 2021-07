Criado em 2019, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) será contemplado com a construção de uma base fixa na fronteira, assegurando mais agilidade no desempenho das atividades policiais. Em menos de dois anos, a unidade já apreendeu 1,6 tonelada de drogas, 45 armas de fogo e recuperou 42 automóveis roubados.

Os dados foram apresentados durante o programa Sejusp Itinerante, em Brasiléia.

O coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, apresentou os investimentos previstos para a regional do Alto Acre. com destaque para a implantação de tecnologia avançada no enfrentamento aos ilícitos transfronteiriços.