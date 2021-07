Familias de militares recebem atividades de preservação ambiental

O governo, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), em parceria com o 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC), desenvolveu diversas atividades de educação ambiental no mês de junho, que no Acre é considerado o Mês do do Meio Ambiente. O público foi formado por militares, que puderam convidar pessoas da família para participar. As ações foram realizadas em Rio Branco.

O chefe da Divisão de Educação e Práticas Sustentáveis da Sema, James Alves, articulou a ação junto ao batalhão. “A nossa parceria com o Exército Brasileiro é muito importante. Tivemos atividades voltadas para adultos e também para o público infantil. Levamos flanelógrafo e fantoches, além de realizar palestras sobre educação ambiental, abordando principalmente os temas de queimadas e desmatamento”.

Foi realizado ainda o plantio de mudas de árvores pelas crianças na área interna do 7º BEC. A coordenadora do Núcleo de Arborização Urbana da Sema, Esmilia Medeiros, destacou que as mudas frutíferas e florestais foram cedidas pelo Viveiro da Floresta, de Rio Branco, canteiro sob a gestão da Sema.

No dia 23 de junho foi realizada ainda uma palestra sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e Logística Reversa, voltada principalmente para a conscientização do público do batalhão sobre o descarte correto de material utilizado durante as missões.