Acisa solicita na Aleac a suspensão dos próximos feriados estaduais em 2021

O presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Marcello Moura, acompanhado do diretor jurídico da entidade, Marcelo Zamora, solicitaram na manhã desta terça-feira, 29, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, a suspensão dos próximos feriados estaduais previstos para o ano de 2021.

A solicitação tem como justificativa o longo período que os comerciantes e empresários do Acre precisaram manter seus negócios fechados em virtude da pandemia da Covid-19, acumulando muitas despesas.

Para a Acisa, é fundamental que os próximos feriados estaduais sejam suspensos para que o comércio continue a se recuperar gradualmente.

“Um dia de comércio fechado em virtude de feriado enseja maior perda de faturamento e impossibilidade de recuperação financeira, além do custo no aspecto trabalhista, haja vista que os funcionários em geral passaram períodos impossibilitados de trabalhar, em razão do fechamento do comércio”, disse o presidente da Acisa.

Marcello Moura lembrou que a suspensão dos feriados representa oportunidade de mais faturamento, garantindo assim, que as empresas possam manter o emprego de seus colaboradores.

“Quando uma empresa é obrigada a fechar suas portas por força de um feriado, o maior prejudicado é o trabalhador. Um empresário em crise, diminui a folha de pagamento. Se conseguirmos aumentar o faturamento, poderemos garantir o emprego de centenas de pessoas”, frisou.

O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior disse que a solicitação dos empresários será analisada pelos parlamentares. Ele defendeu que o comércio possa funcionar, garantindo o aquecimento da economia e a geração de emprego e renda.