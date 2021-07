O prefeito Kiefer Cavalcante reuniu-se nesta segunda-feira, 28, com vereadores para dialogar sobre os projetos que serão enviados pelo Executivo à Câmara Municipal. A agenda serviu para demonstrar que é possível construir um futuro melhor, deixando um legado positivo para a cidade, mesmo com as severas consequências econômicas e sociais impostas pela pandemia da Covid-19, foi a principal intenção da reunião, disse o chefe do executivo feijoense.

A reunião ocorreu no gabinete do prefeito, com a presença dos vereadores: Berlândia Souza (Presidente), Ronaldo, Dra. Cléo, Cabeludo, Prof. Vanda, Charles, Mirla, Décio, Zé Maria, Tiago, Leildo e Terezinha. Acompanharam a agenda o secretário municipal de administração, Wisley Monteiro, a secretária municipal de educação, Professora Vinete Leitão, o secretário municipal adjunto de educação, Professor Valdemir Tavares e o Secretário Municipal de Saúde, Eronildo Oliveira.

Durante a agenda, o prefeito e os secretários municipais explicaram sobre os projetos que serão implementados no segundo semestre de 2021.

Eronildo Oliveira da Saúde, apresentou aos parlamentares que no segundo semestre a partir de julho a balsa funcionará para atender a população, será implementado o plano de melhoria de atendimento das unidades de saúde do município. O prefeito Kiefer afirmou que busca recursos para viabilizar a implantação do Centrim para garantir melhor condições aos autistas feijoenses e suas famílias. A prof. Vinete da Educação, disse que o município vem realizando a contratação de cuidadores, visto que nos últimos anos cresceu os alunos com algum tipo de necessidade especial, que exige cuidados durante as aulas na rede de ensino municipal. Wisley Monteiro da administração, lembrou que na última semana esteve no parlamento e dialogou sobre o processo seletivo da assistência social.

Kiefer afirma que os novos projetos, que serão enviados à Câmara nas próximas semanas, buscam readequar o planejamento da gestão municipal e reforçou para os vereadores uma série de investimentos que serão mantidos independentes da crise financeira – obras de saneamento, pavimentação de vias, cultura, ação social, entre outras. Iniciativas que são levadas adiante com recursos específicos, e que fazem parte das ações do atual governo que projetam uma cidade mais segura, mais bonita, com melhor infraestrutura e com menos burocracia para atrair novos investimentos após a crise provocada pela pandemia.

Os vereadores também trouxeram uma série de reivindicações para o chefe do executivo, visando melhorias para o município de Feijó, que as recebeu e disse que dará os encaminhamentos para resolve-las dentro das possibilid