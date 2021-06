Senador Guiomard recruta bolsista para aulas em comunidades isoladas

UnB foi a primeira universidade federal a adotar sistema de cotas raciais UnB reserva vagas para negros desde o vestibular de 2004 Percentual de negros com diploma cresceu quase quatro vezes desde 2000, segundo IBGE

A Prefeitura de Senador Guiomard abriu seleção simplificada para contratação de bolsistas para o Programa Caminhos da Educação do Campo: Primeira Infância, em áreas rurais de difícil acesso, em regime semipresencial com atendimento domiciliar.

A remuneração é de 1 salário mínimo para jornada de trabalho de seis horas diárias e de 30 horas semanais. As inscrições ocorrem de 1 a 2 de julho na Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizada na rua Costa e Silva, nº 81, bairro centro, no horário das 7h30 às 13h30, de forma gratuita.

Para concorrer, é necessário possuir ensino médio completo, com certificado fornecido por instituição de ensino reconhecida pelos órgãos normativos; residir na comunidade em que as crianças serão atendidas (se não for da comunidade), entre outras exigências.

Os detalhes dessa seleção podem acessados no edital https://drive.google.com/file/d/1WiRkM69f5EIUIQZ1GRWQZ-aRaHOxeDDi/view