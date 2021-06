Sem caução, lotérica do Jordão não libera salários do governo

O deputado Jenilson Leite disse que em Jordão a população enfrenta a falta de atendimento bancário adequado. Os servidores públicos e demais dependem de uma agência lotérica, que tem dificuldade em manter a caução para garantir o fluxo financeiro. Como não há caução, não há como sacar o salário.

Leite pede mediação do Governo do Estado.

Ele destacou a visita que fez ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde ouviu queixas acerca do pagamento diferenciado da Ala Covid. Em maio não houve comunicado que acabaria essa diferenciação.

“Estão todos muito chateados”, declarou, pedindo intervenção do Líder do Governo na Aleac, Pedro Longo.

Em outra situação, Leite denuncia a falta de insulina para diabéticos no Acre, como também outros materiais para cuidado da doença.

Jenilson reforçou o pedido feito ao Líder do Governo sobre o aumento da produtividade do milho no Acre. Ele quer informações sobre quais incentivos foram concedidos para ampliar e organizar essa produtividade.

O deputado também questiona a retirada de máquinas pesadas de Sena Madureira para o programa de ramais do Estado. Já em Plácido de Castro disse que esteve lá para colaborar com o atendimento em saúde.