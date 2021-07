Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar, conseguiu interceptar uma encomenda oriunda do Estado do Acre e entregue pelos Correios em Feira de Santana, contendo 1,3 kg de cocaína.

Após a Polícia Federal receber a informação sobre a possível chegada de encomenda em Feira de Santana contendo material ilícito, realizou campana com apoio da Polícia Militar nas proximidades da Central dos Correios em Feira de Santana.

Nesta quarta-feira (30/6), os policiais avistaram o momento em que o destinatário da encomenda realizou a sua retirada na central dos Correios e foi ao encontro de indivíduo que o acompanhava, quando foram abordados pelos policiais.

Estava anexada à correspondência uma Declaração de Conteúdo informando se tratar o objeto transportado de artesanato. No entanto, após a análise, foi encontrado dentro da encomenda um tablete contendo cocaína.

Foram presos dois homens, destinatários da encomenda, que estavam em posse do material ilícito durante a abordagem policial.

Os presos foram indiciados pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e se encontram à disposição da Justiça.