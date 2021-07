O sistema de distribuição de água de Manoel Urbano foi reforçado. Com a substituição de uma bomba de 15 cavalos-vapor (cv) por uma mais potente, de 50 cv, o governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), eliminou problemas que impediam a água de chegar aos moradores dos bairros mais distantes ou localidades mais altas do município.

Com o crescimento da população local, a antiga bomba, instalada há cerca de dez anos, já não tinha capacidade de fazer o abastecimento adequado para atender a necessidade de consumo. Além de maior vazão, a nova bomba tem altura manométrica maior, o que permite levar água tratada mesmo aos locais mais altos da cidade.

Nesta terça-feira, 29, a presidente do Depasa, Waleska Bezerra, e o diretor Jairo Cassiano Barbosa foram verificar de perto o resultado da instalação do novo equipamento. “Com a nova bomba reduzimos a zero o número de reclamações por falta de água”, informou o gerente do Depasa em Manoel Urbano, Lázaro Lima.

Ainda em visita às unidades administrativas e operacionais do Depasa em Manoel Urbano, os gestores da autarquia conversaram com os servidores e falaram sobre projetos de melhorias.

“É uma determinação do governador Gladson Cameli que possamos garantir água tratada e com qualidade a todos usuários do Depasa, mesmo em localidades mais distantes. Com esse objetivo, estamos indo a todos os municípios verificar o funcionamento, levantando as demandas e encaminhando ações para melhorar a produção e a qualidade da água. Nesse sentido, o governo do Estado, por meio do Depasa, investiu em melhorias do sistema de água de Assis Brasil. Ainda esta semana entregaremos melhorias também em Brasileia e daqui a uns dias em Acrelândia. O próximo passo será a manutenção predial de todas as unidades”, relatou Waleska.

Ainda em Manoel Urbano, os gestores do Depasa reuniram-se com o prefeito Tanízio de Sá para tratar de termo de cooperação com o objetivo de ampliar e melhorar os serviços de saneamento básico no município. Tanízio de Sá agradeceu o empenho do governo do Estado e se colocou à disposição para unir forças em favor da população: “O governador Gladson e equipe estão de parabéns pelo bom trabalho que vêm fazendo aqui, e estamos à disposição para colaborar com o que for possível”.