Educação reorganiza calendário para volta ás aulas presenciais no 2o semestre no Acre

O planejamento da SEE foi consolidado para que o 1º e o 2º bimestres sejam desenvolvidos de forma remota e está trabalhando de maneira integrada para que no 2º semestre possa fazer o retorno presencial, seguindo todas as recomendações e protocolos de segurança.

“Dentro do nosso planejamento, na distribuição dos dias, estamos trabalhando para atender e cumprir o requisito mínimo, que são 800 horas anual dentro do contexto da pandemia”, ressaltou a diretora de Ensino, Denise dos Santos.

Durante o 1º bimestre, a SEE está trabalhando com o ensino remoto, utilizando as quatro ferramentas: online pela plataforma https://educ.see.ac.gov.br/, disponibilizada para acesso irrestrito dos alunos, transmissão das aulas pela TV, com o programa Escola em Casa, como também pelas rádios Aldeia e Difusora Acreana, além do material impresso disponibilizado pela escola para os estudantes que não têm acesso à internet. O uso das quatro ferramentas foi planejado para alcançar o maior número de alunos possível.

O ano letivo está em andamento e o 2º semestre está previsto para se iniciar no dia 8 de setembro, de forma gradual, se o cenário for favorável, mas caso haja alteração a comunidade será informada com antecedência sobre como serão conduzidas as ações relativas ao trabalho escolar.

A SEE está trabalhando para sanar todas as questões relacionadas ao retorno das atividades escolares presenciais e vem orientando as equipes gestoras para um retorno seguro.

Para reforçar o quadro de profissionais da Educação, o governo convocou nesta terça-feira, 29, 150 professores do cadastro de reserva e a notícia foi comemorada pela diretora Denise dos Santos. “Precisamos desses profissionais e pedimos que sejam respeitados os prazos e as orientações. Ficamos felizes com os avanços das convocações que vêm ocorrendo, pois elas sanarão a necessidade que a rede tem”.