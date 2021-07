O deputado Roberto Duarte encontra-se nesta quarta-feira (30) em Acrelândia com seu Gabinete Móvel. O prefeito foi participar da reunião com os vereadores e Roberto Duarte, que parabenizou Olavinho pelo esforço.

Duarte lembrou que os recursos para a Estrada da Variante contou com esforço do senador Marcio Bittar -algo que não vem citado pelo deputado Antônio Pedro, que é de Xapuri e nada fala sobre o trabalho do senador em favor da obra na Variante.

Em aparte, o deputado José Bestene disse que Xapuri ficou esquecido sem a Variante ligando a BR 317 a cidade de Xapuri.

Duarte agradeceu a Bestene e retomou o debate sobre o atraso salarial entre os trabalhadores terceirizados. Não há resposta de parte dos órgãos acerca dos pedidos de recibo de pagamento às empresas.

O deputado conversou com o diretor do Imac, Renê Fontes, acerca das indicações feitas por ele ao órgão visando garantir celeridade no atendimento aos produtores e demais cidadãos.

Ele disse que a Granja Carijó foi proibida de usar a bandeira do Acre nas embalagens de produtos destinados a outros Estados. “Não poder usar a bandeira é um absurdo”.

Em aparte, Jenilson amplificou a defesa por tecnologia no campo.