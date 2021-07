Comércio do Acre com outros Estados gerou R$950 milhões em janeiro

Conforme dados do Conselho Nacional de Política Fazendária o Acre movimentou R$ 950.257.521,00 no mercado interestadual em janeiro de 2021. As saídas totalizaram R$ 204.072.540,10 e as entradas, R$ 746.184.980,80, o que resultou numa balança comercial negativa de R$ 542.112.440,80.

Os principais parceiros comerciais do Acre no mês de janeiro foram Rondônia (22,3%), São Paulo (21,6%), Minas Gerais (10,7%), Mato Grosso (7,61%) e Amazonas (6,4%).

Os dados foram trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.

Mais informações sobre a economia do Acre podem ser acessadas no site forumdoacre.org.br/observatorio.