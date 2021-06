Pedro Longo exalta obras, serviços e programas governamentais no Acre

O Líder do Governo na Aleac, Pedro Longo, discorreu nesta terça-feira (29) que pediu agilidade no andamento nos PLs propostos pelo deputado Fagner Calegário.

Ele destacou a entrega de maquinários pesados para os ramais do Acre. “Foram entregues 90 máquinas com investimento de quase R$50 milhões”, relatou, lembrando que parte dos recursos são de emenda parlamentar.

Detalhando os itens que compõem as patrulhas mecanizadas, o maquinário faz parte do esforço que visa recuperar também vias urbanas nas cidades do Acre.

“Esse conjunto de atividades se soma a outras obras, como o Anel Viário de Brasiléia, duplicação do acesso do aeroporto em Cruzeiro do Sul ou a Variante, em Xapuri”, disse.

Longo destaca a celeridade do governo em aproveitar ao máximo o verão amazônico, período em que é possível avançar em obras.