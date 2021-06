Lançado Programa Nacional de Prevenção à Corrupção no Acre

Com a presença do Ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Ribeiro Nardes, o Presidente do TCE/AC Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, o Secretário Substituto do Tribunal de Contas da União no Acre, Michel de Oliveira e o Superintendente Regional da Controladoria Geral da União, Ciro Jônatas lançaram em cerimônia virtual realizada nesta sexta-feira, 25, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção no Acre.

Essa é uma iniciativa da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), executada pelas redes de controle da gestão pública dos 26 Estados e do Distrito Federal. A ação é coordenada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria Geral da União (CGU), e tem o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e do Instituto Rui Barbosa (IRB).

O Programa é voltado a todos os gestores das organizações públicas (das três esferas de governo e dos três Poderes em todos os estados da federação) e tem o objetivo de reduzir os níveis de fraude e corrupção no Brasil a patamares similares aos de países desenvolvidos.

Por meio de uma plataforma de autosserviço on-line contínua, o gestor terá a oportunidade de avaliar sua instituição, descobrindo previamente os pontos mais vulneráveis e suscetíveis a falhas. A partir desse diagnóstico, ele terá acesso a um plano de ação específico que apresentará sugestões e propostas adequadas às necessidades da sua entidade.

O Programa oferece ainda orientações, treinamentos, modelos e dispõe de parcerias com órgãos e entidades públicas e privadas para implantação dos mecanismos de controle à corrupção.

O evento contou com a participação do Prefeito de Rio Branco e Presidente da AMAC, Tião Bocalom, o Presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, N. Lima, a Reitora da Ufac, Guida Aquino, a Ouvidora do TCE/AC, Conselheira Dulcinéia Benício, a Procuradora do MPC, Anna Helena Simão, o Controlador-Geral do Estado, Luis Almir Brandão, entre outras autoridades e representantes. A cerimônia virtual realizada pela Plataforma Zoom foi transmitida ao vivo pela página do youtube do TCE/AC e pelo perfil do youtube do TCU.

Assessoria de Comunicação do TCE/AC