Jonas Lima segue mirando Nenê Junqueira: “não sabe a que veio”

O deputado Jonas Lima disse nesta terça-feira (29) esperar que o governo inicie de verdade o agronegócio no Acre. Ele citou o exemplo de Rodrigues Alves em que pelo 3º ano não passa por recuperação de pontes de parte do Governo do Estado.

“50% das pontes estão no chão. Fazer festa com máquina é fácil”, disse, ironizando a entrega de 90 máquinas pesadas pelo governo do Estado. “Tem de ter sequência. O governo não pode parar”, completou.

Ele pede que as autoridades deixem de mentir para a população, uma que é produtor rural e dessa área ele entende muito.

“Falando em agronegócio? Governo tem de vergonha na cara ao invés de falar em agronegócio”, criticou, retomando as críticas ao secretário de Produção, Nenê Junqueira. “Não sabe nem para que veio”. E pediu: “governador, mude sua equipe. O senhor está com um secretário que é pior que já viu”.

O governo não fez sequer um palmo de mecanização e mente para a população. Nem mesmo uma peladeira de arroz.