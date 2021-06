Falcão alerta: seca de 2021 no Acre será a pior em cinco anos

O verão de 2021 traz a pior seca desde 2016 para Rio Branco, segundo prevê o major Claudio Falcão, coordenador municipal da Defesa Civil.

“A partir de agora se intensifica causando muitos prejuízos, abastecimento, aumento no consumo de energia, que pode gerar incêndios domésticos e aumento no número de afogamentos.

Para a Defesa Civil, há um segmento social que pode ser mais afetado e requer ação imediata do poder público. “Estamos nos mobilizando para atender comunidades que estão sem abastecimento de água, zona rural”, informou Falcão.

O plano é garantir que essas comunidades não fiquem desabastecidas de água potável na fase crítica. Nesse contexto, o uso de caminhões pipa é uma estratégia. A Defesa Civil levará caixas d´água para reservação.

Entre as recomendações estão a de não fazer queimadas urbanas ou rurais e economizar água.

O frio que virá nos próximos dias também preocupa a Defesa Civil de Rio Branco, que pede cuidado às pessoas.

Já a Defesa Civil Nacional emitiu nesta sexta-feira (26) um alerta válido para todo o País. “A partir de domingo (27), muitos brasileiros podem se preparar para uma semana com baixas temperaturas. Uma intensa massa de ar frio (de origem polar) deverá avançar pela Região Sul, partes do Centro-Oeste, sul da Região Norte e o Sudeste levando à queda das temperaturas (episódio de friagem), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ligado ao Mapa. A mínima deve ficar abaixo dos 18ºC no centro e sul do país”, diz a Defesa Civil Nacional em seu comunicado.

Entre segunda-feira (28) e quarta-feira (30), o amanhecer nas serras gaúcha, catarinense e no sul do Paraná deverá ser marcado por temperaturas negativas. Nesse mesmo período, especialmente a partir da tarde do dia 28/06, há previsão de neve nas regiões serranas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Além disso, na terça-feira (29) e quarta-feira (30), as condições atmosféricas serão propícias para a formação de geada (moderada a forte) em uma ampla área da Região Sul e no Mato Grosso do Sul, podendo se estender até a divisa entre São Paulo e o Paraná.

Na região Norte, entre os dias 30 de junho e 2 de julho em áreas de Rondônia, leste do Acre e sul do Amazonas, com temperaturas mínimas próximas de 15ºC (Porto Velho).