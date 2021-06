Eleição não é uma ciência exata. É preciso esperar o jogo começar

NÃO TEM nenhum sentido prático se ficar traçando o panorama político da disputa do governo, quando estamos a mais de um ano do dia da votação, e ficar se dizendo que este ou aquele candidato ao Palácio Rio Branco, é favorito pelo número de partidos que terá no seu palanque.

Tudo isso é periférico numa disputa majoritária. Indo para o popular: se o candidato ao governo ou a senador, por exemplo, cair na graça, na simpatia do povão, virar moda, é como chuva de morro abaixo, não tem quem segure.

Por isso, é esperar o jogo começar. O estádio em que acontecerá a disputa majoritária ainda está fechado.

Pesquisa no momento tem tanto parâmetro e credibilidade para 2022, como comprar terreno na lua. Cautela na euforia de qualquer candidato; aliás, cautela é como caldo de galinha, mal não faz.

Tudo que se falar sobre favoritismo neste momento é mera ilação. Senhores, eleição não é uma ciência exata.

SABE ONDE O SAPATO APERTA

NÃO COMENTO mudanças de secretários, como as anunciadas ontem pelo governador Gladson, na equipe do primeiro escalão. Quem governa é quem sabe onde o sapato aperta, nada de anormal, pois, mexer em cargos.

MERA LITURGIA

O cumprimento do governador Gladson ao seu desafeto vice Major Rocha, na solenidade de entrega de uma patrulha mecanizada, fica dentro da liturgia do cargo, não significa que ambos devem reatar as relações políticas.

CAMINHO SEM VOLTA

COM TUDO que aconteceu até aqui, com o rompimento de relações institucionais e políticas, o caminho para uma reaproximação entre o Gladson e o Rocha, está fechado.

QUESTÃO DECIDIDA

A VOLTA do senador Petecão (PSD) para o grupo político do governador Gladson, também, está fora de pauta. Petecão é candidato irreversível ao governo em 2022.

MEDIR GANHO E PERDA

NA política tem de se medir o ganho e a perda antes de se tomar uma decisão. Retirar as máquinas do governo da prefeitura de Sena Madureira, longe está de prejudicar o prefeito Mazinho, vai lhe dar uma bela bandeira política.

QUALQUER SITUAÇÃO

EM QUALQUER cenário político em 2022, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, será um candidato muito forte a deputado federal, sabe mexer as pedras.

JÁ VI ESTE FILME

O PT prometeu ao chegar ao governo construir 20 mil casas populares. Não cumpriu. O prefeito Tião Bocalom promete mil casas. Vamos ver se não irá repetir o final do filme petista, ficando só na mera retórica da promessa.

IMPORTANTE, MAS NÃO É TUDO

É importante a honestidade do prefeito Bocalom. Mas, não é o requisito que irá pesar na avaliação da sua gestão, mas o que fizer ou deixar de fazer, ao longo do mandato, nos bairros. Faz feijão com arroz, Bocalom!

SEM MOTIVO FORTE

NÃO É a oitava maravilha do mundo a gestão do secretário municipal de Saúde, Frank Lima, no tocante à vacinação, mas nada que embase motivo para uma CPI, como defende a vereadora Michelle Melo (PDT).

APOIO DEFINIDO

O AVANTE do presidente Manoel Roque, trabalha a montagem de chapa própria para a ALEAC e Câmara Federal, mas já definiu o apoio em 2022: os palanques da Márcia Bittar ao Senado e do Gladson para a reeleição.

O JOGO DO CORONEL

O EX-PREFEITO Vagner Sales (MDB) não quer cargo no governo para uma aliança com o governador Gladson, o seu foco é fazer da filha e deputada federal Jéssica Sales (MDB), a candidata ao Senado na chapa do Cameli.

SITUANDO JURIDICAMENTE

O LULA não foi inocentado das denúncias de corrupção, apenas todos os atos processuais comandados pelo ex-Juiz Federal, Sérgio Moro, é que foram anulados pelo STF.

FOI COMO ABSOLVIÇÃO

MAS, com uma justiça lenta como a brasileira, e todos os atos processuais começarem do zero, tendo que ser sob a tutela de outro magistrado; foi como a absolvição, vários anos vão se passar até que os processos voltem ao STF. Principalmente, se o Lula for eleito presidente. E ainda mais que, o STF decidiu agora que, as provas coletadas não podem ser usadas em novo processo. Viva a impunidade!

UMA AULA DE CIDADANIA

A ENTREVISTA de ontem do ministro do STF, Marco Aurélio, ao GLOBONEWS, foi uma aula de democracia e cidadania, desnudou as ações truculentas do Bolsonaro.

VOLTA DO CIPÓ

A POLÍTICA tem nuances misteriosas. As trapalhadas, os escândalos, nos governos do Lula e da Dilma, foram o empurrão para a vitória do Bolsonaro. E, as trapalhadas, o radicalismo raivoso do Bolsonaro contra a vacinação, seu negacionismo da ciência em plena pandemia, mostram as pesquisas, empurram o Lula de volta ao poder.

SEM OUTRO CAMINHO

O VICE-GOVERNADOR Rocha ainda não se pronunciou a respeito da sua posição política em 2022, mas não é preciso bola de cristal para se prever que, deve embarcar na canoa da candidatura do Petecão (PSD) ao governo.

PERNA CURTA PARTE CEDO

O deputado Jenilson Leite (PSB) tem sido presença rotineira em reuniões nos municípios do interior, na busca de sedimentar a possível candidatura ao governo, no próximo ano. Quem tem perna curta parte cedo.

DOIS BICUDOS NÃO SE BEIJAM

O ex-senador Jorge Viana (PT) tem sido duro ao situar o senador Márcio Bittar (MDB), como a favor da devastação das florestas do estado e da Amazônia como um todo. Bittar enquadra Viana, como responsável pela miséria econômica do Acre, de representar o atraso, e os governos petistas de perpetuar a miserabilidade do povo.

ZONA RURAL ESVAZIADA

Claro que, é salutar que o poder público invista na recuperação de ramais, tirando populações do isolamento, mas se isso for posto no cadinho, não tem grande retorno político. A população rural é em torno de 10%. E, boa parte nem aparece para votar na eleição.

ESTÁ NO JOGO, SIM SENHOR!

O GOVERNADOR Gladson cometeu muitos escorregões políticos no seu governo, criou arestas com aliados de 2018; isso é uma verdade, mas isso não vai impedir, devido ao seu reconhecido carisma; e estar no poder, de que seja um candidato competitivo à reeleição em 2022. Ainda mais porque, tem mais de um ano para a eleição.

SONHO DE CONSUMO

O SENADOR Petecão (PSD) tem dois sonhos de consumo: ter na sua chapa para o governo, a deputada federal Jéssica Sales (MDB) de vice ou candidata ao Senado.

PODE RECUPERAR

NÃO SE PODE COMENTAR para agradar: o prefeito Bocalom não conseguiu nos seis meses iniciais do mandato decolar a sua gestão, na opinião pública. Mas nada impede dele pôr os pés no chão e se recuperar.

CONTINUA NO PSL

O VICE-GOVERNADOR Rocha continua no PSL. Não se sabe o que passa pela sua cabeça, não diz se será candidato ao não em 2022. Não precisa se afastar do cargo se quiser disputar um mandato de deputado.

IDEOLOGIA É O DE MENOS

O VOTO qualificado é sempre norteado em cima da qualificação do candidato, pouco importando a sua ideologia. Quando se coloca a ideologia no voto, vira um desastre.

FRASE MARCANTE

“Escreves na areia as faltas do teu amigo”. (Pitágoras)