O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta terça-feira (29) que a comissão de vetos se reunirá nesta quarta-feira (30) às 9h30 e que, pede ele, devem votados na sessão ordinária.

Um dos vetos a serem apreciados trata da contratação de médicos formados no exterior. O governo poderia já ter publicado a lei mas aguarda manifestação do Poder Legislativo -e, por isso, Edvaldo pede celeridade na apreciação do veto.

Há outros projetos importantes, um deles de autoria de Chico Viga tratando da proibição de inauguração de obras inacabadas. “Estranhamente, foi vetado”, disse Magalhães, citando outro PL de Gerlen Diniz, acerca das multas aplicadas pela Ageac na pandemia.