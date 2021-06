Disputa por matrícula no Vale do Juruá apenas prejudica os estudantes, diz Zen

O deputado Daniel Zen relatou nesta terça-feira (29) viagem que fez ao Vale do Juruá recentemente. Ele disse que viu nas comunidades São Pedro e Santa Rosa, em Cruzeiro do Sul, uma situação que já poderia ter sido encaminhada: a municipalização e estadualização dos ensino fundamental de séries iniciais e finais -este do 6º ao 9º ano, e ensino médio.

“Infelizmente, esses processos às vezes esbarram em interesses”, disse, discorrendo sobre a disputa por matrículas entre as redes.

Ele disse que implantou o ensino médio em São Pedro quando foi secretário de Educação. Agora tem de ser feito o ordenamento da rede.

Zen também criticou o descompasso de vacinação na em São Pedro, que pertence a Cruzeiro do Sul e ainda vacina faixas etárias avançadas ao contrário da sede.

Os moradores de São Pedro não podem se vacinar em Cruzeiro do Sul.

Zen também considerou um absurdo a situação da Casa Souza Araújo. “A burocracia não pode ser motivo para não se fazer as coisas”, disse.