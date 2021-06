CPI ouvirá na sexta (2/7) vendedor que acusou propina na compra de vacina

Do Congresso em Foco –

O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM) confirmou que a comissão ouvirá na sexta-feira (2) Luiz Paulo Dominguetti, representante da empresa Davati. O representante irá explicar detalhes sobre uma reportagem onde afirma que Ministério da Saúde pediu propina no valor de um dólar (aproximadamente R$5,50) por dose de vacina da covid-19 a ser comprada pela pasta.

Uma denúncia do jornal ‘Folha de S. Paulo’ nesta terça-feira indica que o diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, estaria à frente da negociação paralela. A proposta de 400 milhões de doses poderia gerar uma propina próxima a R$ 2,2 bilhões.

A matéria, publicada na noite desta terça-feira (29), o representante da empresa Davati Medical Suply, Luiz Paulo Dominguetii Pereira, revelou a cobrança de propina em entrevista. A empresa intermediava a venda de doses da vacina AstraZeneca. Até então, imaginava-se que todas as vacinas dessa marca estavam sendo adquiridas a partir de contrato com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que está fabricando no Brasil o imunizante.

Continue lendo