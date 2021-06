Calegário suspeita da Sesacre, que não passa informação a ele

O deputado Fagner Calegário pediu nesta terça-feira (29) em sessão virtual da Aleac correção do tempo do Podemos na Assembleia, apresentando as boas-vindas ao colega Neném Almeida.

Ele lembrou do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. “Parece que a raça humana não evoluiu em respeito às pessoas”, disse.

O deputado repetiu que a Sesacre não fornece as informações que ele pede ao órgão. Ele quis saber sobre um processo de compra e vários dias depois ainda não recebeu nada.

“Se o parlamentar não consegue quiçá o cidadão”, disse, lembrando que tem feito esses pedidos com base na Lei de Acesso à Informação. “Parece que querem esconder alguma coisa”, criticou, solicitando intervenção do Líder do Governo, Pedro Longo.

Segundo ele, uma parte dos trabalhadores terceirizados ainda não recebeu o salário. As empresas que estão com pagamento em dia não conseguirão seguir os compromissos.

Ele se diz preocupado e não vê o Poder Legislativo agindo para evitar o pior. “Voltamos a era da escravidão”, disse, referindo-se ao atraso salarial que não é resolvido nunca.

Calegário convocou os colegas a tratarem a situação como questão humanitária. “Peço ao Líder e ao presidente para ajudarem a resolver esse problema”, disse.