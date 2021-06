Antônia Sales pede atendimento às indicações dos deputados

A deputada Antônia Sales pediu nesta terça-feira (29) ao presidente da Aleac, Nicolau Junior, que encaminhe os pedidos e indicações formulados pelos deputados. “Para que os órgãos do governo nos respeitem”, disse.

No dia 9 de junho, por exemplo, ela indicou ao Deracre a recuperação do porto de Cruzeiro do Sul mas até agora a situação ainda não mudou.

“Estudantes estão correndo perigo também”, alertou. Há um desbarrancamento na região, que precisa de intervenção emergencial. “Até hoje não recebi resposta”.

Antônia Sales disse ter ido ao Dnit e à Antaq para averiguar a situação.