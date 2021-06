Aneel leiloa nesta  quarta (30) rede elétrica de Abunã a Rio Branco

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizará às 10h desta quarta-feira (30) o Leilão de Transmissão nº 1/2021, na sede da B3 em São Paulo. O leilão terá cinco lotes, para a construção e manutenção de 515 quilômetros em linhas de transmissão e de 2.600 megavolt-ampéres (MVA) em capacidade de transformação de subestações. A expectativa de investimento é de R$ 1,3 bilhão e estima-se a criação de 3.057 empregos diretos.

Os empreendimentos, com prazo de conclusão de 36 a 60 meses, contemplarão seis estados – Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. O valor global da Receita Anual Permitida de referência (RAP máxima) a ser paga aos empreendedores é de aproximadamente R$ 187,2 milhões. A minuta de edital recebeu 109 contribuições de 12 participantes, por meio da Consulta Pública nº 71/2020. Em maio, a Aneel promoveu um workshop de esclarecimentos técnicos sobre os principais pontos do certame.

Conheça a seguir os cinco lotes do leilão:

Lote 1, composto pelas seguintes instalações no Acre e Rondônia:

LT 230 kV Abunã – Rio Branco, C3;

SE 230/69 kV Tucumã;

Trechos de LT 230 kV entre a SE Tucumã e a LT 230 kV Abunã – Rio Branco, C2.

Lote 2, composto pelas seguintes instalações no estado do Rio de Janeiro:

LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2, CD;

LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras, C1;

SE 345/138 kV Sete Pontes;

Lote 3, composto pelas seguintes instalações no Mato Grosso:

SE 500/138 kV Cuiabá Norte;

Trechos de LT 500 kV entre a SE Cuiabá Norte e a LT 500 kV Jauru – Cuiabá, C2.

Lote 4, composto pelas seguintes instalações no Tocantins:

SE 230/138 kV Gurupi – novo pátio em 138 kV e transformação 230/138 kV.

Lote 5, composto pelas seguintes instalações no estado de São Paulo:

SE 230/88 kV Dom Pedro I;

Trechos de LT 230 kV entre a SE Dom Pedro I e a LT 230 kV São José dos Campos – Mogi das Cruzes, C1;

Trechos de LT 88 kV entre a SE Dom Pedro I e a LT 88 kV Mairiporã – Jaguari C1 e C2.

Os eventos realizados durante a pandemia da Covid-19 estão adaptados para garantir a segurança de todos, obedecendo às regulamentações estadual e municipal vigentes em São Paulo e as recomendações do Ministério da Saúde.

Dentre as medidas de segurança adotadas e seguindo as recomendações das autoridades de saúde, o uso de máscaras é obrigatório durante todo o evento para quem participar de forma presencial. Além disso, os participantes deverão permanecer em locais previamente designados, com espaçamento de dois metros entre os assentos.