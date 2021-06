Itens como fubá, leite de coco, canela em pó, amendoim e milho de pipoca, entre outros, estão sendo analisados pelos técnicos do Ipem em relação ao seu conteúdo nominal, que é aquele que se refere à parte do produto que será consumida. A qualidade das mercadorias e os procedimentos de embalagens também serão avaliados.

“Os utensílios utilizados para preparar ou servir os alimentos, como cuscuzeiras, panelas, copos e pratos descartáveis, passam por inspeções para detectar se apresentam o selo de segurança do Inmetro. Também observamos se o peso indicado na embalagem do produtos corresponde ao que o consumidor está pagando”, acrescenta o diretor-presidente do Ipem, Tom Sérgio de Menezes.

O gestor alerta que, ao comprar qualquer artigo a peso, o consumidor deve ficar atento às balanças usadas nos estabelecimentos comerciais. “Antes da pesagem, confira se o instrumento está zerado e os dígitos estão legíveis, também se as informações estão em língua portuguesa e repare se a balança possui algum ícone de testagem do Inmetro ou do próprio Ipem”, informa.

Defesa do Consumidor

Na oportunidade, os agentes do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) reforçaram as ações fiscalizatórias, inspecionando os rótulos dos produtos, prazos de validade e preços, tanto nos produtos quanto nas gôndolas, entre outras normas contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).