90 máquinas e R$47,7 milhões em investimentos para os ramais do Acre

O estacionamento do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, foi o local escolhido para a concretização de uma das maiores ações já realizadas pelo governo do Estado na área de infraestrutura e em prol do desenvolvimento agrícola do Acre. Nesta segunda-feira, 28, o governador Gladson Cameli fez a entrega oficial de 90 máquinas pesadas à Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e cedidas ao Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre).

Com investimento de R$ 47,7 milhões, a aquisição foi realizada pelo governo do Acre e Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). Parte dos recursos são oriundos de uma emenda de bancada dos parlamentares federais acreanos que fizeram parte da legislatura passada, entre eles, o então senador Gladson Cameli.

As máquinas adquiridas pelo governo do Estado são 4 escavadeiras hidráulicas, 18 motoniveladoras, 18 pás carregadeiras, 18 retroescavadeiras, 8 tratores de esteira, 18 caminhões basculantes, 2 cavalos mecânicos, 2 semirreboques basculantes e 2 semirreboques com dois eixos.

Durante o fim de semana, o maquinário ficou exposto em uma das laterais da Via Chico Mendes e chamou atenção de quem passou pelo local por conta da fila quilométrica que se formou ao longo da principal avenida do Segundo Distrito da capital.

Para facilitar a identificação das máquinas, o governo optou pela padronização de cor entre os veículos estatais. A pintura se diferencia das tradicionais tonalidades utilizadas neste mercado. O pedido foi feito pelo próprio chefe do Poder Executivo, para assegurar transparência e coibir o uso indevido do bem público.

Segundo Cameli, entrega do maquinário garante direito de ir e vir da população rural e contribui para o aquecimento da economia

A atual administração do Estado vislumbra no agronegócio uma excelente alternativa de desenvolvimento socioeconômico do Acre. Em seu discurso, o governador falou sobre a relevância das novas máquinas em benefício de 27,6 mil famílias da zona rural.

“O nosso verão amazônico traz a esperança para milhares de produtores que vivem na zona rural. É o momento de produzir as riquezas, que podem alavancar o desenvolvimento do Acre. Assim, destaco a importância da entrega dessas máquinas como essencial para o aquecimento da nossa economia”, afirmou.

“Com elas, poderemos viabilizar o acesso a milhares de quilômetros de ramais e estradas vicinais. Vamos garantir o direito de ir e vir aos moradores da zona rural e validar as condições de escoamento da nossa produção agrícola”, completou o governador.