17,1 mil doses de vacina aplicadas em residentes de outros municípios do AC

Mais de 11,3 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas pelos municípios em moradores de outras cidades brasileiras – que, em média, viajaram 252 quilômetros até o local de vacinação.

Na prática, a cada seis doses de vacinas aplicadas em todo o Brasil, uma foi em pessoas que saíram da cidade onde moram para serem vacinadas. Essa é uma das conclusões de um novo estudo da equipe do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde (Icict/Fiocruz), divulgado na nota técnica Deslocamento da população em busca da vacina.

No Acre, os dados compilados pelo acreagora sugerem que ao menos 17.184 doses foram aplicadas em residentes de outros municípios. A recíproca, no entanto, também tem sido comum: cerca de 2,6 mil doses de municípios de outros Estados imunizaram moradores do Acre.

As capitais Manaus, Porto Velho, Fortaleza, Curitiba, Cuiabá, Brasília e São Paulo, além de municípios como Pauíni, Boca do Acre, Guajará, todos no Amazonas, vacinaram residentes no Acre.

Entre outras conclusões, o trabalho mostra que pouco mais da metade dos municípios brasileiros (2.886, de um total de 5.570) aplicou menos doses de vacinas do que a média nacional do percentual de doses necessárias (23% do total da população a ser vacinada). Isso é um forte indicador de uma falha no esforço nacional de imunização, que deveria vacinar a população de maneira homogênea, com proporções similares nos municípios para os grupos prioritários e por idade.

O estudo da Fiocruz concentrou-se na análise comparativa dos locais de residência e de vacinação de todas as 73,8 milhões de doses aplicadas até 16 de junho, de acordo com os registros do Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunização (SI-PNI).

O estudo da Fiocruz pode ser acessado aqui