Tenda da Vacinação aplicou mais de 4 mil doses em dois dias

A Tenda da Vacinação, montada em frente ao Palácio Rio Branco, na capital, aplicou 4.037 doses de vacina contra a Covid-19, em dois dias de mutirão, sendo 1.504 primeiras doses e 2.533 segundas doses. A Tenda foi organizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, e ficou disponível para a população na sexta, 25 e sábado, 26, de 8h às 22 horas.

Em mais uma ação que objetiva acelerar o processo de imunização no Acre, o governo solicitou ao Município as doses do imunizante, que prontamente o atendeu, somando forças pelo bem comum e contra o coronavírus, permitindo que o maior número de pessoas seja imunizada o quanto antes.

Em clima junino e embaladas pela sonoridade do forró, as equipes de imunização do Estado recebiam as pessoas que ali chegavam com suas carteirinhas na mão e olhos brilhando de esperança. Teve quem dançou e quem chorou, externando o misto de emoções propiciado pelo momento.