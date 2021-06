O dia amanheceu fechado, chuvoso e com temperaturas em queda nesta segunda-feira (28) em Rio Branco.

Uma chuva gelada cai sobre a capital do Acre desde as primeiras horas do dia, confirmando as previsões acerca da chegada de forte onda de frio que deixa o tempo instável, com ventos intensos, que podem ser fortes e acompanhadas de temporais em alguns pontos.

sta frente fria está chamando muito a atenção dos meteorologistas porque é um sistema forte e que vai avançar pelo interior do Brasil, o que se chama de frente fria continental, causando muito frio na virada de junho para julho de 2021.