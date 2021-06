A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre apreende 13,6 kg de cloridrato de cocaína na manhã desta segunda-feira (28) em Rio Branco.

Equipe de patrulhamento de rotina da BR-317 abordou o veículo Fiat Strada que vinha de Capixaba em direção a Rio Branco, na altura do quilômetro 125 da BR-317. O motorista demonstrou excessivo nervosismo com as perguntas rotineira dos policiais e gerou suspeita nos agentes, motivando uma busca pessoal e veicular.

Diante de indícios de manipulação do veículo, os policiais decidiram encaminhar o veículo para a Unidade Operacional em Rio Branco onde há ferramentas que possibilitam uma melhor verificação. A droga acabou sendo descoberta em compartimento no tanque de combustível.

O motorista foi encaminhado para a Polícia Federal de Rio Branco juntamente com o veículo, para os procedimentos cabíveis pelo crime de tráfico de drogas.