Na manhã desta segunda-feira (28), o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Acre, Getúlio Azevedo, participou da aula inaugural do 1° curso de Cinotecnia da Polícia Militar do Acre (PMAC). O evento ocorreu no Colégio Militar Estadual Tiradentes, no bairro Calafate.

Ao longo de 45 dias, cerca de 50 alunos, entre eles dois policiais da PRF, um do Acre e um de Rondônia, participarão da capacitação que visa o aprimoramento de técnicas fundamentais para o desempenho em trabalhos e operações que seja necessário a presença de cães.

O curso está sendo promovido pela PMAC e foi ofertado vagas às principais forças de segurança do estado. Além da PRF, participam do curso policiais militares, policiais civis, policiais penais, corpo de bombeiros e forças do exército.

Para a PRF, além de ser o melhor amigo do homem, os cães são ferramentas fundamentais no enfrentamento do narcotráfico e tráfico de armas. Graças ao seu olfato apurado, eles conseguem detectar a presença de drogas e armas em fundos falsos, em bagageiros de ônibus, e até mesmo dentro da lataria de veículos.