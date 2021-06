A Prefeitura de Acrelândia em parceira com o Governo do Estado, através do Deracre, convênio 01/2021, continua a manutenção e a limpeza das vias públicas.

“O objetivo segundo a secretaria de infraestrutura e obras é deixar a cidade limpa e garantindo o bem estar e a saúde do povo acrelandense e dos visitantes”, diz a prefeitura, em nota.