Nova sede da Educação economiza R$6 mil em Plácido de Castro

O prefeito Camilo da Silva, acompanhado do senador Sérgio Petecão, do presidente da Câmara Municipal, José Nunes (Zé Nunes), da Secretária Municipal de Educação, Francinilda Souza Marques e várias outras autoridades, oficializaram o local das novas instalações da Secretaria Municipal de Educação, com uma grande festa de inauguração, na tarde deste último sábado, 26/6.

O prédio fica localizado na Av. Epitácio Pessoa, onde funcionava o Centro de Difusão e Secretaria de Agricultura.