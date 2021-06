Botucatu (SP) tem queda de mais de 70% nos casos de Covid-19

eis semanas após iniciar a vacinação em massa da população contra a Covid-19, Botucatu (SP) apresenta queda de 71,3% no número de novos casos da doença. O município é parte de um estudo realizado com o apoio do Ministério da Saúde sobre a eficácia da vacina Covid-19 da Astrazeneca/Oxford, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Brasil.

De acordo com dados da prefeitura de Botucatu, a média móvel de casos ficou em 283 de 20 a 26 de junho. Quatorze dias antes, isto é, no período referente à semana epidemiológica finalizada em 6 de junho, o número era de 988.

A vacinação em massa da população entre 18 e 60 anos em Botucatu teve o Dia D realizado em 16 de maio deste ano. Mais de 65 mil moradores de Botucatu foram vacinados somente em um dia, superando a expectativa de que 60 mil pessoas recebessem a primeira dose no dia.

Além do Ministério da Saúde, da Fiocruz e da prefeitura local, a pesquisa inédita conta com a parceria da Universidade de Oxford, do laboratório AstraZeneca, da Fundação Gates e da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que esteve na cidade no primeiro dia de vacinação do estudo, essas pesquisas são importantes para o acompanhamento do avanço da pandemia no país. “As vacinas Covid-19 são doses de esperança para a população brasileira. A diminuição dos casos com a primeira dose já mostra bons resultados do estudo em Botucatu, que serve de base para o resto do país”, afirmou.

O secretário municipal de saúde de Botucatu, André Spadaro, afirmou que a vacinação em massa foi realizada em um período de elevado crescimento da transmissão na cidade. “No entanto, em linha com o cronograma esperado pelos pesquisadores do estudo e dados publicados na literatura científica, após 21 dias da vacinação em massa, a proteção conferida pela primeira dose atinge seu pico e os resultados começam a surgir”, afirmou.

As internações também apresentaram queda. São 50 pessoas internadas com a doença em 25 de junho, cerca de 46% a menos do que em 9 de junho, quando 92 pessoas estavam internadas. De acordo com Spadaro, o município continua recomendando as medidas de prevenção até que toda população receba a segunda dose, prevista para o mês de agosto.

Até o momento, 77 mil moradores receberam a primeira dose da vacina Covid-19 da Astrazeneca/Fiocruz, por meio do projeto do Ministério da Saúde, em Botucatu.