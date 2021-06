Acre entre os cinco Estados que mais evoluíram na vacinação contra Covid-19 em junho

O levantamento da revista Veja mostra que entre os dias 1º e 25 de junho, o Brasil aplicou 26,7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.

Neste mês, diz a Veja, Rondônia, Maranhão, Pará, Paraná e Acre foram os estados que mais avançaram na quantidade de pessoas vacinadas, com aumento superior a 70%. Destes, Rondônia lidera a lista, com um incremento de 98% no número de pessoas imunizadas com a primeira dose. O Maranhão vem logo a seguir, depois Pará, Alagoas e Mato Grosso do Sul. O Acre é o quinto com 72% de avanço na imunização de seus moradores naquele período.

Segundo o Ministério da Saúde, mais de 71 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose da imunização contra a doença. O número representa que as vacinas Covid-19 chegaram a cerca de 44% da população vacinável, isto é, quase 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos no país.

Do total de pessoas que receberam a primeira dose, 36,2% também receberam uma segunda dose das vacinas. São 25,5 milhões de brasileiros que já completaram a segunda etapa da vacinação. Ao todo, o Brasil já aplicou mais de 96,7 milhões de doses da vacina Covid-19.

No Acre, já foram aplicadas 318.450 doses até este domingo (27).