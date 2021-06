Um mês após reativação, Unacon eleva cura do câncer no Acre

Há um mês o Serviço de Radioterapia do Acre, da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), retomou os atendimentos em Rio Branco e tem promovido a melhora na qualidade de vida dos pacientes que precisam do tratamento para vencer o câncer e transformar a dor em alegria. A Saúde acreana tem tem se empenhado em realizar ações que impactem positivamente no bem-estar da população.

Antes, os pacientes oncológicos de Rio Branco e dos demais municípios, incluindo alguns do interior do Amazonas, quando precisavam realizar as sessões de tratamento por meio da radioterapia, necessitavam se deslocar para Rondônia ou outros estados via Tratamento Fora do Domicílio, (TFD). Atualmente, esses pacientes podem ser tratados em Rio Branco, na Unacon.

“Mesmo em meio às dificuldades enfrentadas para a aquisição, instalação, liberação e manutenção do acelerador linear, aparelho encarregado para tratar pacientes que enfrentam o câncer, as esquipes da Sesacre [Secretaria de Estado de Saúde do Acre], Unacon e Fundhacre estão integradas e continuam se esforçando, pois quando trabalhamos em coletividade o êxito é uma consequência do processo planejado”, enfatizou o presidente da Fundação Hospital Estatual do Acre (Fundhacre), João Paulo Silva.A radioterapia oferece uma técnica precisa e utiliza uma dose de radiação no local do corpo que precisa ser tratado. Os outros tecidos e adjacências são poupados, reduzindo em alta escala os efeitos colaterais a curto e longo prazo. Para que isso ocorra, há uma série de etapas.